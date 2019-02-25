В Миассе ветерану, который воевал на Украине, не заплатили 10 тыс. рублей ко Дню Победы

В Миассе прокуратура встала на защиту ветерана, которому отказали в единовременной выплате к 73-й годовщине Победы.

87-летний пенсионер в 1951 году участвовал в борьбе с подпольщиками-националистами на территории Западной Украины. По закону он обладает статусом ветерана Великой Отечественной войны. Однако, по мнению сотрудников местного пенсионного фонда, мужчина участником войны не считается. Ему отказали в разовой выплате по случаю 73-й годовщины Победы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор Миасса в интересах пенсионера обратился в суд. От местного управления ПФР потребовали выплатить ветерану положенные ему деньги. Сумма пособия составляет 10 тыс. рублей.

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