- 65.2582р. - 0.2567
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В Еманжелинске на руководство теплоснабжающей фирмы завели дело о хищении 1 млн рублей
25.02.2019 г. 15:39
В Еманжелинске после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении свыше 1 млн рублей руководством ООО «Уралсервис».
Прокуратура провела проверку по факту задолженности «Уралсервиса» за энергоресурсы. В ведомстве установили, что местные жители своевременно оплачивают их, собираемость платежей превышает 90%.
Однако с мая 2018 по январь 2019 года руководство «Уралсервиса» потратило деньги потребителей на иные цели, на счетах предприятия они отсутствовали. Ущерб превысил 1 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Это не первое дело по факту образования задолженности «Уралсервиса». В июне 2018 года директора организации отправили в колонию-поселения на 3,5 года за махинации с поставками газа на 105 млн рублей.
Фото с сайта novostipmr.com