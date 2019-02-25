В Еманжелинске на руководство теплоснабжающей фирмы завели дело о хищении 1 млн рублей

Фото с сайта novostipmr.com

В Еманжелинске после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении свыше 1 млн рублей руководством ООО «Уралсервис».

Прокуратура провела проверку по факту задолженности «Уралсервиса» за энергоресурсы. В ведомстве установили, что местные жители своевременно оплачивают их, собираемость платежей превышает 90%.

Однако с мая 2018 по январь 2019 года руководство «Уралсервиса» потратило деньги потребителей на иные цели, на счетах предприятия они отсутствовали. Ущерб превысил 1 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Это не первое дело по факту образования задолженности «Уралсервиса». В июне 2018 года директора организации отправили в колонию-поселения на 3,5 года за махинации с поставками газа на 105 млн рублей.

Фото с сайта novostipmr.com

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