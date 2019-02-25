В Челябинске пройдет первая презентация парка «Россия — моя история»

Фото: пресс-служба исторического музея

В Челябинске 28 февраля журналистам представят экспонаты, которые будут демонстрировать посетителям парка «Россия — моя история».

Музей планируют открыть в начале сентября 2019 года рядом с конгресс-холлом «Таганай». Там будут представлены мультимедийные экспозиции, посвященные истории страны и Челябинской области.

В региональной части музея посетители смогут увидеть иранскую ткань из могильника конца I тыс. н.э, которую нашли на озере Синеглазово. Также в парке разместят старообрядческую богослужебную книгу, сборник церковных песнопений XVIII в., рапорт большевиков Иосифу Сталину и другие экспонаты. Презентация пройдет в четверг, 28 февраля.

Сейчас в России действуют 19 музеев «Россия — моя история». Экспозиция каждого делится на четыре основные части: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе: 1917-1945 гг.» и «Россия – Моя история»: 1945-2016 гг.».

Фото: пресс-служба исторического музея

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