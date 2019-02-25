На Южном Урале два спортсмена получили травмы во время Кубка мира по фристайлу

Фото: Анна Адианова

В Челябинской области двум спортсменам и двум зрителям потребовалась помощь медиков во время Кубка мира по фристайлу.

В субботу, 23 февраля, 26-летний спортсмен получил закрытый перелом ребра. Его доставили в травматологическое отделение миасской горбольницы № 2. А в воскресенье 29-летний лыжник получил сотрясение мозга. Госпитализация спортсмену не потребовалась, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Также за помощью медиков во время соревнований обратились двое зрителей. В субботу 82-летнего мужчину госпитализировали с гипертоническим кризом. В воскресенье помощь медиков потребовалась 12-летнему мальчику, который получил ушиб колена.

В субботу и в воскресенье на горнолыжном курорте «Солнечная долина» прошли два этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». Победителями стали Фанни Смит из Швейцарии и француз Бастиен Мидоль.

Фото: Анна Адианова

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