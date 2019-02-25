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В Магнитогорске завершили демонтаж пострадавших от взрыва подъездов дома на Карла Маркса
25.02.2019 г. 15:13
В Магнитогорске досрочно завершили работы по демонтажу подъездов дома по проспекту Карла Маркса, 164.
Сносом пострадавших подъездов занималась компания «РВС». Демонтаж завершили еще 12 февраля с опережением графика, рассказали сайту «Верстов-инфо» в пресс-службе городской администрации. После этого с места вывозили строительный мусор. Ранее сообщалось, что работы по демонтажу завершатся к 1 марта.
Сейчас идет обследование дома. Здание должны проверить на пригодность для проживания до 10 марта. Затем материалы направят на госэкспертизу. Заключение планируется получить 25 марта. 1 апреля межведомственная комиссия проведет заседание о признании дома аварийным либо подлежащим дальнейшей эксплуатации.
Часть жилого дома в Магнитогорске обрушилась утром 31 декабря. По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. 39 человек погибли.
Фото с сайта gubernator74.ru
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