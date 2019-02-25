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Четверых детей госпитализировали с отравлением после перелета из Москвы в Магнитогорск
25.02.2019 г. 14:21
Карталинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту отравления детей, летевших рейсом «Аэрофлота».
Воздушное судно прибыло в Магнитогорск из Москвы в понедельник, 25 февраля. На борту находились 11 детей и трое взрослых из Южно-Сахалинска. Они прилетели в Магнитогорск на соревнования по горнолыжному спорту. После приземления четверо детей обратились к медикам за помощью. Их госпитализировали.
По предварительным данным, у подростков диагностировали пищевое отравление. Состояние пострадавших оценили как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Сотрудники ведомства проводят проверку. По данным онлайн-табло магнитогорского аэропорта, в понедельник в город прибыли два самолета из Москвы. Оба рейса выполняла авиакомпания «Аэрофлот».
Фото с сайта 24.kz
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