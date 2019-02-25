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В Челябинске дети во второй раз устроили пожар в своей квартире
25.02.2019 г. 14:08
В Ленинском районе дети устроили пожар в квартире, пока их пьяная тетя спала на диване.
ЧП произошло на прошлой неделе. Диспетчеру поступило сообщение о возгорании в квартире по улице Барбюса. На место прибыли пожарные. Они вывели из квартиры пьяную женщину и потушили огонь. Сотрудники МЧС выяснили, что пожар устроили 5-летний и 2-летний мальчики. Они находились в квартире с пьяной тетей, которая спала на диване.
Дети нашли зажигалку и подожгли скатерть на столе. 5-летний ребенок прибежал к соседу и рассказал ему о пожаре. Мужчина вывел из квартиры другого мальчика и вызвал сотрудников МЧС. Детей доставили в больницу для обследования.
Это уже не первый пожар в этой квартире, отметили в пресс-службе регионального управления МЧС. В ноябре дети также баловались зажигалкой и подожгли вещи в той же комнате. Вместе с мальчиками в квартире находился пьяный дедушка. Пожарным пришлось оказывать детям реанимационные действия.
Региональное управление МЧС планирует отправить информацию о данной семье в городскую администрацию, отдел соцзащиты и полицию.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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