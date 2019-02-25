Инфляцию в Челябинской области оценили в 4,1%

Фото с сайта pixabay.com

Центробанк привел данные по инфляции за январь 2019 года.

В среднем по Уральскому округу показатель инфляции не превысил 4%. В Тюменской области и Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах он составил менее 3%. На Южном Урале инфляция в январе 2019 года ускорилась с 3,5% до 4,1%. По словам заместителя управляющего челябинским отделением Уральского управления Банка России Натальи Кузьминой, это произошло из-за роста ставки НДС до 20%. Регулятор рассматривает этот фактор как временный.

Расчет инфляции основан на изменении цен элементов потребительской корзины, которую формирует Росстат. В нее входит свыше 500 товаров и услуг. Зачастую официальная инфляция не соотносится с ощущениями людей по поводу роста цен, считает Наталья Кузьмина. Она рассказала корреспонденту «Челябинского эха», почему так происходит.

«Потребительская корзина практически каждого человека отличается от среднестатистической. Следует иметь в виду, что инфляция — это суммарный индекс и поэтому нельзя о ней судить по росту цен на отдельные товары — их стоимость может меняться очень сильно. Личная инфляция — это обычно неточный расчет и здесь все дело в восприятии. Скачок цен всегда врезается в память. Если мы всегда покупаем конкретный товар, мы всегда запоминаем, когда цены на него повысились. Даже если этот товар не очень дорог, все равно мы воспринимаем это как резкий рост цен на все», — прокомментировала Наталья Кузьмина.

Заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» ЮУрГУ Игорь Баев согласен, что официальный показатель инфляции действительно не соответствует восприятию роста цен населением.

«Поскольку номенклатура корзины определяется не нами, а другими, порой даже европейскими какими-то организациями, то один человек скажет, что инфляции никакой нет, а другой, конечно, скажет, что она громадная. Если сейчас повысить цены на хлеб, то в первую очередь пенсионеры скажут: да вы врете нам! Инфляция громадная! Но в корзине есть и другие товары, которые пенсионеры может и не потребляют. Поэтому хочу сказать, что и те, и другие могут быть правы», — пояснил Игорь Баев.

В начале 2019 года многие заметили значительный рост цен на разные группы товаров и услуг. Так, в январе незначительно поднялась стоимость бензина, а всего за два месяца существенно подорожал хлеб — от трех до девяти рублей.

Фото с сайта pixabay.com

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