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В Челябинске мужчине, который воткнул ключ в глаз соседа, не удалось обжаловать приговор
25.02.2019 г. 13:28
Фото с сайта 74.мвд.рф
Суд не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов челябинца, убившего соседа из-за громких шагов.
В ноябре 2018 года Ленинский райсуд приговорил 49-летнего мужчину к девяти годам лишения свободы. Суд установил, что в марте 2018-го пьяный мужчина убил своего соседа из-за громких шагов. Это произошло в Ленинском районе. Недовольный шумом челябинец пришел в квартиру соседа и воткнул стержень ключа в глаз мужчины. Пострадавший скончался в больнице через несколько дней.
Сторона защиты просила переквалифицировать действия осужденного на более мягкий состав преступления. Апелляционная инстанция оставила жалобы без удовлетворения. Приговор суда вступил в силу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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