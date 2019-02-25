В Челябинске мужчине, который воткнул ключ в глаз соседа, не удалось обжаловать приговор

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов челябинца, убившего соседа из-за громких шагов.

В ноябре 2018 года Ленинский райсуд приговорил 49-летнего мужчину к девяти годам лишения свободы. Суд установил, что в марте 2018-го пьяный мужчина убил своего соседа из-за громких шагов. Это произошло в Ленинском районе. Недовольный шумом челябинец пришел в квартиру соседа и воткнул стержень ключа в глаз мужчины. Пострадавший скончался в больнице через несколько дней.

Сторона защиты просила переквалифицировать действия осужденного на более мягкий состав преступления. Апелляционная инстанция оставила жалобы без удовлетворения. Приговор суда вступил в силу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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