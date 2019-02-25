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В Челябинске завод пластмассовых изделий оштрафовали за загрязнение воздуха
25.02.2019 г. 13:13
Фото с сайта pravmin74.ru
Челябинское предприятие оштрафовали за экологические нарушения.
В поле зрения прокуратуры и минэкологии попала фирма «Рассения», которая делает пластмассовые конструкции, используемые в строительстве. На производстве проверили соблюдение режима неблагоприятных метеоусловий. Выяснилось, что предприятие не ставило источники загрязнения воздуха на госучет. Это является нарушением закона об охране окружающей среды.
Прокуратура оштрафовала фирму «Рассения» на 30 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта pravmin74.ru
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