Управляющим компаниям пригрозили штрафами за снежные завалы во дворах Челябинска

Фото с сайта cheladmin.ru

Главы районов Челябинска прокомментировали замечания по уборке снега.

Так, глава Советского района Владислав Макаров рассказал, что объявил субботу рабочим днем для отдела благоустройства. Подрядчику районные власти поручили увеличить количество техники для работы на межквартальных проездах и организовать очистку в две смены. Однако, по словам Владислава Макарова, эти требования компания не выполнила, за что ей грозит штраф.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев сообщил, что еженедельно выносит предупреждения и штрафует недобросовестных подрядчиков. Больше всего замечаний по очистке дворов и тротуаров — там зачастую невозможно применять технику и приходится действовать вручную.

В Челябинске оказался переполнен полигон на Бродокалмакском тракте, куда всю зиму вывозят из города снег. Новую снежную свалку открыли на улице Радонежской.

Вечером в пятницу, 22 февраля, на неудовлетворительную работу по очистке города от снега указал губернатор Борис Дубровский. Глава региона заявил, что даже в Долгодеревенском улицы убирают лучше, чем в Челябинске.

Фото с сайта cheladmin.ru

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