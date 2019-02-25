Прокуратура возбудила дела в отношении отеля на берегу Тургояка за сброс нечистот в воду

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

Природоохранная прокуратура подтвердила факт сброса нечистот из отеля «Золотой пляж» в озеро Тургояк.

Прокуратура провела проверку по сообщениям СМИ. Сотрудники ведомства выявили, что из-за аварии на канализационном коллекторе ООО «Золотой пляж» 9 февраля произошел слив стоков в озеро Тургояк. В результате возникла опасность причинения вреда памятнику природы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, «Золотой пляж» осуществляет забор воды из озера Тургояк. Однако срок действия договора водопользования истек 31 декабря 2018 года. Отель не ведет надлежащим образом учет объема изъятой воды.

Также общество не предоставило отчеты о состоянии канализационного коллектора в отдел водных ресурсов по Челябинской области. В отношении ООО «Золотой пляж» возбуждены административные дела. Руководителю общества внесено представление об устранении нарушений.

Фото с сайта vk.com/civilpatrol74

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