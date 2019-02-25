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На Южном Урале стартовали танковые учения с участием более 500 военнослужащих
25.02.2019 г. 13:25
Под Чебаркулем начались двусторонние учения танковых войск.
Учения стартовали в понедельник, 25 февраля, на полигоне под Чебаркулем. В маневрах задействованы около 100 экипажей танков Т-72 и более 500 военнослужащих. Во время учений батальоны состязаются в нестандартных приемах боя, действуя друг против друга, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Военнослужащие отрабатывают ведение рейдовых и обходящих действий. В роли противника выступает батальон, находящийся в обороне. Он организует засады, чтобы завлечь противника в «огневые мешки» и сорвать наступление.
Учения будут идти до конца недели. Завершающим этапом станут боевые стрельбы, в которых огневые средства будут действовать совместно с несколькими видами разведки.
Фото с сайта mil.ru
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