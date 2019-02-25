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Борис Дубровский потребовал остановить строительство ГОКа в Миассе
25.02.2019 г. 12:14
Губернатор Челябинской области запретил строительные работы на площадке в Миассе, где планируется открыть горно-обогатительный комбинат.
По словам главы региона, сейчас на горе Круглой уже идет капитальное строительство без каких-либо разрешений. Борис Дубровский пояснил, что инвестору позволили провести там геологоразведку. Решение о реализации проекта примут по ее результатам. «Строительные работы на горе Круглой должны быть немедленно прекращены», — цитирует губернатора телеграм-канал «Молнии Дубровского».
Глава региона пояснил, что подобные проекты таят в себе разные риски, прежде всего — экологические. Однако ранее он назвал перспективный ГОК «востребованным для региона». Соглашение о строительстве комбината с инвестором, ООО «Круглогорский ГОК», власти Миасса заключили в ноябре 2018 года. Против проекта выступили местные жители.
Фото с сайта gubernator74.ru
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