Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта www.chelduma.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 16 по 22 февраля 2019 года.

На пост мэра Челябинска претендуют четыре человека

Конкурсная комиссия выбрала четырех кандидатов на пост мэра Челябинска. Это действующий врио главы города Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, адвокат Никита Мирный и бывший мэр Трехгорного, юрист Николай Шиманович. Ни один представитель непарламентской оппозиции собеседование не прошел.

Заседание комиссии состоялось в пятницу, 22 февраля, в городской думе. В ее состав вошли четыре депутата гордумы и четыре представителя областного правительства. Комиссия проверила кандидатов на знание законодательства и выслушала их программы социально-экономического развития Челябинска.

Фото с сайта www.chelduma.ru

На пост мэра Челябинска претендовали 16 человек. Кроме прошедших конкурс четырех кандидатов, это руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, координатор челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский, экоактивист Василий Московец. В конкурсе также принимали участие помощник депутата ЗСО Андрей Самохвалов, юрист Георгий Невский, специалист Пенсионного фонда Дмитрий Олейник, арбитражный управляющий Ярослав Анищенко, предприниматели Татьяна Омельченко, Виктор Легенчук, Андрей Угланов, а также Найим Бабаев и Игорь Попов.

Во время заседания конкурсной комиссии кандидат Борис Золотаревский вызвал в здание городской администрации полицию. По его словам, там препятствовали работе журналистов — заседание конкурсной комиссии шло за закрытыми дверями, трансляцию организовали с плохим качеством звука. Полицейские приехали в мэрию, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, однако незадолго до начала выступления Золотаревского уехали, сообщает 74.ru.

Имя нового мэра города станет известно во вторник, 26 февраля. Кто станет главой Челябинска, решат на заседании депутаты городской думы.





Фото: Павел Пономаренко

Между тем в воскресенье, 17 февраля, на Алом поле прошел митинг за возврат прямых выборов мэра. Акция протеста собрала около 300 человек — представителей политических партий и движений, экоактивистов, представителей общественных объединений и простых горожан.





Фото: Павел Пономаренко

Инициатором митинга выступило региональное отделение партии «Яблоко». Его председатель, один из участников конкурса на замещение должности мэра Ярослав Щербаков заявил, что ему удалось договориться о совместных действиях по возврату прямых выборов с представителем лидера челябинских эсеров Валерия Гартунга. Сторонники партии «Справедливая Россия» под руководством депутата ЗСО Ольги Мухометьяровой также присутствовали на воскресном митинге.

Фото: Павел Пономаренко

В резолюции митинга организаторы потребовали вернуть прямые выборы главы Челябинска путем внесения изменений в законодательство области и городской устав. Также на митинге решили сформировать инициативную законотворческую группу, поддержать требования обманутых дольщиков «Серебряного ключа» и запрет на строительство Томинского ГОКа.

В Москве задержали бывшего омбудсмена Челябинской области Алексея Севастьянова

Бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области области Алексея Севастьянова задержали по подозрению в покушении на мошенничество. Это произошло в Москве в среду, 20 февраля. Как рассказал руководитель адвокатского бюро «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов, во время допроса экс-омбудсмену стало плохо, приезжала скорая помощь. По предварительным данным, Севастьянова задержали по подозрению в покушении на мошенничество в сфере агробизнеса.

Фото с сайта gubernator74.ru

В четверг ночью его доставили в Челябинск. Об этом сообщила на своей странице в Facebook правозащитница Валерия Приходкина. По ее словам, экс-омбудсмена сопровождали двое людей в штатском. Севастьянов занимал пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области с 2010 по 2015 год.

В окрестностях Миасса собираются строить ГОК

В Миассе состоялись публичные слушания по проекту ГОКа в районе горы Круглая. Соглашение с инвестором о строительстве горно-обогатительного комбината власти Миасса подписали еще в ноябре 2018 года. На публичные слушания по проекту заранее никого не приглашали. О мероприятии стало известно в день его проведения — 18 февраля. В ходе слушаний выяснилось, что два участка в районе горы Круглая, в 4 км от Миасса, уже передали в собственность ООО «Круглогорский ГОК». Как сообщает ИА «Новый День», назначение еще одного собирались сменить на производственную зону.

Немногочисленным общественникам, которые пришли на мероприятие, удалось добиться переноса рассмотрения вопроса о строительстве горно-обогатительного комбината. Издание добавляет, что власти решили создать рабочую группу для изучения вопроса законности и безопасности сооружения объекта.

Фото с сайта gubernator74.ru

Через несколько дней проект Круглогорского ГОКа прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он сказал, что правительство области и инициаторы проекта соглашений пока не заключали. «При этом отметим, что оцениваем этот проект как востребованный для региона. У компании есть лицензия на право пользования недрами, в настоящий момент ведется геологоразведка. Только после ее завершения можно будет говорить о том, будет ли реализовываться проект и какого масштаба», — резюмировал губернатор.

Челябинскую Кировку предложили переименовать в Тарасовку

В Челябинске главную пешеходную улицу предложили переименовать в честь экс-мэра. С инициативой выступил депутат городской думы Аркадий Шафигулин. В ходе обсуждения концепции реконструкции Кировки он предложил изменить ее название на Тарасовку — в честь бывшего мэра Вячеслава Тарасова. Именно при нем часть улицы от проспекта Ленина до Труда стала пешеходной.

Аркадий Шафигулин добавил, что этот вопрос депутаты рассмотрят на отдельном заседании. Название «Кировка» пешеходному участку улицы было присвоено официально распоряжением главы города Вячеслава Тарасова 13 сентября 2004 года. Однако таблички на зданиях и адреса в паспортах проживающих там людей остались прежними — с улицей Кирова. Поэтому если менять имя, то больших затрат для бюджета это не повлечет, рассуждают в социальных сетях челябинцы.

Фото с сайта cheladmin.ru

Также депутаты рассмотрели проект реконструкции Кировки и назвали его «колхозом» и «позорищем». К 2020 году на улице Кирова от проспекта Ленина до улицы Труда собираются обновить тротуарную плитку, смонтировать иллюминацию зданий, сократить количество рекламы и убрать под землю провода.

Кроме того, планируется оставить на Кировке десять киосков из существующих 30 и привести их в соответствие с дизайн-кодом. Однако внешний вид новых павильонов из белого и черного профнастила депутатам не понравился. Аркадий Шафигулин назвал проект «колхозом», а сами ларьки — «бендюжками». «Вспомните, Петр Сумин с Владимиром Путиным ходили по Кировке, любовались», — сказал он.

А Михаил Вербитский окрестил угловатые киоски «гробами» и «позорищем». Также депутатов смутила сама идея палаток с шаурмой на центральной улице города, пусть и в другом формате.

В итоге депутаты решили объявить конкурс эскизов внешнего облика киосков. К проекту реконструкции Кировки они пообещали вернуться повторно.

В Челябинске сотрудник ГИБДД остановил движение, чтобы помочь хромому псу перейти дорогу

В Ленинском районе инспектор ГИБДД перекрыл дорогу ради хромающей собаки. Все произошло утром во вторник, 19 февраля. Инцидент снял видеорегистратор одного из автомобилей. Позже ролик появился в соцсетях.

На кадрах видно, как рыжая собака стоит рядом с дорогой, по которой едут автомобили. На проезжую часть выходит инспектор ГИБДД, жезлом останавливает движение машин и помогает хромающему псу перейти на другую сторону.

Видео: Андрей Баламбаев

Инспектора в соцсетях уже назвали «самым добрым гаишником». Сергей Милюков рассказал, что находился на дежурстве на улице Новороссийской. Он составлял протокол на водителя за нарушение ПДД и заметил собаку, которая не могла перейти дорогу из-за плотного потока машин. Тогда сотрудник ГИБДД вышел на проезжую часть, жезлом остановил движение и помог псу, который оказался хромым, перебраться на другую сторону.

По словам Сергея Милюкова, о видео ему сообщили коллеги. Инспектор добавил, что у него 13 лет жила овчарка по имени Ева. Сергей Милюков работает в органах внутренних дел с 2000 года.

Видео: пресс-служба управления МВД по Челябинской области

В челябинской ГИБДД сказали, что полицейский поступил в данной ситуации по-человечески и все сделал правильно, наказывать его не будут. По словам сотрудника отдела пропаганды ГИБДД Челябинска Андрея Юрина, инспектор не только спас жизнь собаке, но и предотвратил аварийную ситуацию, которая могла возникнуть.

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