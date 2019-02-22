В детсаду Златоуста девочка повисла на капюшоне и потеряла сознание

В Челябинской области девочка повисла на капюшоне на детской площадке и потеряла сознание.

Инцидент произошел в детском саду №54 во вторник, 19 февраля. На записи с камер наблюдения видно, что одна из девочек играла на детской площадке на лестнице, внезапно сорвалась и повисла на капюшоне. Воспитатель заметила это лишь спустя полторы минуты, подбежала, сняла ребенка и уложила на снег.

Видео: Татьяна Кирякова / Инцидент | Златоуст, vk.com

Дальнейшее известно со слов матери девочки, которые опубликовали в сообществе «Инцидент Златоуст» во «ВКонтакте». Персонал детсада заверил ее, что ребенок сразу пришел в чувство. Однако, по словам женщины, ее дочь была без сознания пять-семь минут. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, но мать опасается, что асфиксия могла отразиться на мозге. Обращалась ли женщина по данному факту в правоохранительные органы, неизвестно.

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