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Комиссия отобрала четырех кандидатов на пост мэра Челябинска
22.02.2019 г. 15:27
26 февраля гордума Челябинска выберет главу города из четырех кандидатов.
Депутаты гордумы и представители областного правительства отобрали по результатам собеседования четырех человек. Это действующий врио главы города Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, адвокат Никита Мирный и бывший мэр Трехгорного, юрист Николай Шиманович. Одного из них назначат новым мэром Челябинска на сессии городской думы во вторник, 26 февраля.
В конкурсе на замещение должности мэра участвовали 16 человек. Среди них были руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, координатор челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский и экоактивист Василий Московец. Таким образом, ни один представитель непарламентской оппозиции собеседование не прошел. Московец заявил о намерении участвовать в выборах губернатора Челябинской области в сентябре.
Фото с сайта 74.ru
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