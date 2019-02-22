Челябинск
- 65.5401р. - 0.3167
- 74.2963р. - 0.3853
Разворот
-
22.02.2019 г. | 14:51Гости эфира: Мухометьярова Ольга
Разбор полетов
-
20.02.2019 г. | 13:34Гости эфира: Малышева Анна, Горбунов Максим
Скандальный завод в Златоусте, ГОК в Миассе, конкурс по выбору мэра в Челябинске
22.02.2019 г. 14:56
Фото с сайта www.chel.spravedlivo.ru
Гость программы «Разворот» на «Челябинском эхе» — депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.
Новости на эту тему
- 22.02.2019 г. Комиссия отобрала четырех кандидатов на пост мэра Челябинска
- 22.02.2019 г. Борис Дубровский: строительство кремниевого завода в Златоусте начнется после экологической экспертизы
- 22.02.2019 г. Кандидат в мэры Челябинска Борис Золотаревский вызвал полицию на заседание конкурсной комиссии по выборам мэра
- 21.02.2019 г. Власти Златоуста не согласовали митинг против строительства кремниевого завода
- 21.02.2019 г. Дубровский: «Оцениваем проект ГОКа под Миассом как востребованный для региона»