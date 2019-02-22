Скандальный завод в Златоусте, ГОК в Миассе, конкурс по выбору мэра в Челябинске

Фото с сайта www.chel.spravedlivo.ru

Гость программы «Разворот» на «Челябинском эхе» — депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.

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