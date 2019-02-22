Причиной смерти 11-летней девочки в южноуральском приюте стало кровоизлияние в мозг

Фото с сайта vistanews.ru

Врачи назвали причину смерти 11-летней воспитанницы приюта в Троицке.

По словам врачей, девочка умерла от обширного нетравматического кровоизлияния в мозг. Перед смертью, вечером в четверг, 21 февраля, она пожаловалась воспитателям на сильную головную боль.

Медработник осмотрел ребенка и вызвал бригаду скорой помощи. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось. Когда ее принимали в приют в сентябре 2018 года, никаких патологий медработники не обнаружили. По факту смерти школьницы сотрудники СК ведут доследственную проверку.

Фото с сайта vistanews.ru



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