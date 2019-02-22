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Причиной смерти 11-летней девочки в южноуральском приюте стало кровоизлияние в мозг
22.02.2019 г. 14:45
Фото с сайта vistanews.ru
Врачи назвали причину смерти 11-летней воспитанницы приюта в Троицке.
По словам врачей, девочка умерла от обширного нетравматического кровоизлияния в мозг. Перед смертью, вечером в четверг, 21 февраля, она пожаловалась воспитателям на сильную головную боль.
Медработник осмотрел ребенка и вызвал бригаду скорой помощи. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось. Когда ее принимали в приют в сентябре 2018 года, никаких патологий медработники не обнаружили. По факту смерти школьницы сотрудники СК ведут доследственную проверку.
Фото с сайта vistanews.ru
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