После покупки квартиры в «Белом хуторе» челябинка обнаружила, что стены шатаются

Челябинская семья во время ремонта в новой квартире обнаружила, что стены ходят ходуном.

О своих неприятностях с новым жильем челябинка Евгения Базунова рассказала на странице в Facebook. Квартира находится в микрорайоне «Белый хутор». В ней сделана предчистовая отделка. Собственница наняла сертифицированную строительную компанию, чтобы провести ремонт. В четверг, 21 февраля, специалисты обнаружили, что штукатурка отходит от стен.

Видео: Евгения Базунова

Когда ее убрали, стал заметен скрытый дефект, сообщила Евгения. Внутренние стенки в квартире шатаются от любого прикосновения, рассказала она корреспонденту «Челябинского эха».

«Это скрытый дефект, то есть визуально это не было видно, потому что когда мы принимали квартиру, этих внутренних дефектов видно не было, все было внутри под штукатуркой. Как только штукатурку начали снимать, потому что она не крепится к стене, дефект заметили. Мало того что штукатурка висит, скрытый дефект заключается в том, что кладка стен со всеми нарушениями технологического процесса, кирпичи друг на друга наложены. Почти 50% внутренних стен нуждаются в перекладке, потому что они все шатаются и качаются от малейшего прикосновения», — рассказала собственница квартиры.

По словам женщины, в перекладке нуждается около 75 квадратных метров внутренних стен. Возведением дома занимался застройщик ЮУ КЖСИ.

В компании сообщили, что им известно о данной ситуации, но заключения о причинах и виновниках можно будет сделать только после комплексного анализа. «Нам неизвестен ни способ, ни инструменты, которыми выполнялись работы по демонтажу. В практике застройщика уже встречались случаи, когда рабочие, которых приглашают клиенты для выполнения чистовой отделки, как умышленно, так и случайно нарушают порядок проведения работ», — говорится в сообщении пресс-службы ЮУ КЖСИ.

Евгения Базунова также сообщила, что в пятницу, 22 февраля, представители ЮУ КЖСИ должны были приехать в квартиру, чтобы на месте оценить ситуацию. Но в итоге встречу они перенесли на понедельник, 25 февраля.

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