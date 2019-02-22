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Южноуральские компании будут поставлять в Узбекистан насосы, моторы и озонаторы
22.02.2019 г. 16:08
Три челябинские компании заключили договоры с Узбекской товарно-сырьевой биржей.
Торговая площадка, которая открылась в начале февраля, приняла первые заказы от южноуральских компаний. На текущий момент биржа заключила соглашения с тремя фирмами. Еще четыре договора находятся на стадии согласования.
В ближайшее время на площадке разместят насосы, моторы, озонаторы, измерительные приборы, тяжелую технику и машины южноуральского производства, рассказал корреспонденту «Челябинского эха» представитель биржи в Челябинске Артем Левченко.
«Продукция будем размещена и таким образом мы начнем знакомить узбекских покупателей с продукцией Челябинской области, с возможностью ее приобретения. Эта площадка позволяет показывать и продвигать свою продукцию на рынок Узбекистана, не выезжая за пределы страны и не выходя из кабинета. На бирже работает порядка 3 тыс. трейдеров. Они в свою очередь работают с производителями, заводами, организациями, свои каналы сбыта имеют», — прокомментировал Артем Левченко.
По аналогичной схеме российские предприниматели могут приобретать товары из Узбекистана. По словам Артема Левченко, Челябинскую область интересует плодово-овощная продукция, например, сухофрукты.
Фото: Пресс-служба ЮУТПП
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