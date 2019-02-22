Борис Дубровский: строительство кремниевого завода в Златоусте начнется после экологической экспертизы

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области прокомментировал планы по созданию в Златоусте производства технического кремния.

Борис Дубровский счел важным для региона появление высокотехнологичных производств. Вместе с тем, он подчеркнул, что строительство предприятия начнется только после проведения всех необходимых экспертиз, включая экологическую. «Правительство готово к диалогу со всеми, кто заинтересован в реализации проекта или выступает против нее, чтобы выработать общее понимание», — цитирует главу региона телеграм-канал «Молнии Дубровского».

Завод по производству технического кремния для нужд металлургии собирается построить в Златоусте компания «Силарус». Местные экоактивисты выступили против этой идеи. По их мнению, предприятие будет наносить вред окружающей среде. Общественники собирают подписи против строительства и планируют устроить акцию протеста. Однако в проведении митинга 2 марта администрация Златоуста им отказала.

Фото с сайта gubernator74.ru

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