- 65.5401р. - 0.3167
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Борис Дубровский: строительство кремниевого завода в Златоусте начнется после экологической экспертизы
22.02.2019 г. 13:55
Губернатор Челябинской области прокомментировал планы по созданию в Златоусте производства технического кремния.
Борис Дубровский счел важным для региона появление высокотехнологичных производств. Вместе с тем, он подчеркнул, что строительство предприятия начнется только после проведения всех необходимых экспертиз, включая экологическую. «Правительство готово к диалогу со всеми, кто заинтересован в реализации проекта или выступает против нее, чтобы выработать общее понимание», — цитирует главу региона телеграм-канал «Молнии Дубровского».
Завод по производству технического кремния для нужд металлургии собирается построить в Златоусте компания «Силарус». Местные экоактивисты выступили против этой идеи. По их мнению, предприятие будет наносить вред окружающей среде. Общественники собирают подписи против строительства и планируют устроить акцию протеста. Однако в проведении митинга 2 марта администрация Златоуста им отказала.
Фото с сайта gubernator74.ru
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