Суд обязал аргаяшскую птицефабрику возместить 1 млрд рублей ущерба от куриного помета

Фото с сайта bnkirov.ru

Арбитражный суд Челябинской области обязал «Уралбройлер» компенсировать ущерб, нанесенный земле.

Региональное управление Росприроднадзора во время проверки установило, что птицефабрика складирует куриный помет на полях площадью 32 га в Ишалинском поселении. Сотрудники ведомства выявили превышение концентрации вредных веществ в почве по 18 элементам. Так, содержание натрия превышало допустимое значение в 11 раз.

Суд обязал птицефабрику возместить ущерб, нанесенный земле, в течение двух лет, сообщили в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора. Штраф составил 962 млн рублей. В ноябре 2018-го по аналогичному иску ведомства с фирмы «Уралбройлер» взыскали около 500 млн рублей.

Фото с сайта bnkirov.ru

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