Челябинск
- 65.5401р. - 0.3167
- 74.2963р. - 0.3853
Разворот
-
22.02.2019 г. | 14:51Гости эфира: Мухометьярова Ольга
Разбор полетов
-
20.02.2019 г. | 13:34Гости эфира: Малышева Анна, Горбунов Максим
Суд обязал аргаяшскую птицефабрику возместить 1 млрд рублей ущерба от куриного помета
22.02.2019 г. 13:10
Фото с сайта bnkirov.ru
Арбитражный суд Челябинской области обязал «Уралбройлер» компенсировать ущерб, нанесенный земле.
Региональное управление Росприроднадзора во время проверки установило, что птицефабрика складирует куриный помет на полях площадью 32 га в Ишалинском поселении. Сотрудники ведомства выявили превышение концентрации вредных веществ в почве по 18 элементам. Так, содержание натрия превышало допустимое значение в 11 раз.
Суд обязал птицефабрику возместить ущерб, нанесенный земле, в течение двух лет, сообщили в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора. Штраф составил 962 млн рублей. В ноябре 2018-го по аналогичному иску ведомства с фирмы «Уралбройлер» взыскали около 500 млн рублей.
Фото с сайта bnkirov.ru
Новости на эту тему
- 29.01.2019 г. «Это вещдок»: чиновник из минэкологии объяснил, как в его кабинете оказалось чучело совы
- 13.11.2018 г. В Челябинской области не успевшие улететь на юг лебеди страдают от рук браконьеров
- 01.11.2018 г. На двух южноуральских птицефабриках начались проверки после жалоб челябинцев на запах навоза
- 29.10.2018 г. Евгений Тефтелев пригрозил наказать «Челябинскую птицефабрику» за запах фекалий в городе
- 22.10.2018 г. В Копейске сову около одной из школ приняли за посланника из «Хогвартса»