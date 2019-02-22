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В южноуральском приюте скончалась 11-летняя девочка
22.02.2019 г. 11:12
Фото с сайта sledcom.ru
Следователи проводят проверку по факту смерти 11-летней воспитанницы приюта в Троицке.
Девочка скончалась в четверг, 21 февраля. Она вернулась из школы в приют и почувствовала себя плохо — жаловалась на сильную головную боль.
В приют приехала бригада скорой помощи, но спасти ребенка не удалось. Признаков насильственной смерти на теле девочки не обнаружили. По факту смерти школьницы началась доследственная проверка, сообщили в региональном управлении СК.
Фото с сайта sledcom.ru
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