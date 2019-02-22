- 65.5401р. - 0.3167
- 74.2963р. - 0.3853
-
15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
-
20.02.2019 г. | 13:34Гости эфира: Малышева Анна, Горбунов Максим
Экоактивист Василий Московец намерен участвовать в выборах губернатора Челябинской области
22.02.2019 г. 11:04
Один из кандидатов на пост главы Челябинска не исключил своего участия в губернаторских выборах.
Заявление экоактивист сделал после выступления перед конкурсной комиссией, заседание которой проходит в гордуме в пятницу, 22 февраля. Московец сказал журналистам, что если не получится пройти отбор и стать мэром Челябинска, то он будет баллотироваться в губернаторы. Поскольку самовыдвиженцам участвовать в выборах главы региона в Челябинской области нельзя, Московцу придется заручиться поддержкой одной из партий. Какой именно, экоактивист не уточнил.
Челябинские политэксперты скептически отнеслись к инициативе Василия Московца участвовать в выборах губернатора. Профессор кафедры политических наук ЧелГУ Андрей Пасс считает, что его победа в борьбе за пост главы региона маловероятна даже с учетом поддержки от какой-либо оппозиционной политической партии:
— Одного желания, даже очень горячего, явно недостаточно, чтобы составить конкуренцию действующему губернатору. Тут нужны какие-то более серьезные ресурсы.
— А если его поддержит какая-либо политическая партия?
— Я думаю, что если поддержит, это будет хороший шанс для того, чтобы заявить о себе. Но априори можно сказать, что шансы будут невысокие даже в этом случае.
Челябинский политолог Александр Подопригора заявил, что у Московца и других представителей несистемной оппозиции нет никаких шансов даже быть допущенными до процедуры выборов:
— Я уверен, что у Василия Московца, как и у целого ряда других людей, которые заявили о своих намерениях выдвигаться в губернаторы Челябинской области, нет ни малейшего шанса стать этими кандидатами. Просто потому что они не могут быть зарегистрированными из-за муниципального фильтра. Это делает все дальнейшие разговоры об их шансах и кампаниях просто бессмысленными.
— А если бы не существовало этого препятствия?
— А какой смысл говорить о том, что бы было, если этого никогда не будет? Я же все–таки политолог, а не фантазер.
Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября. О своем намерении переизбраться заявил действующий глава региона Борис Дубровский. В конце 2018 года он вступил в «Единую Россию».
Фото с сайта gubernator74.ru
- 12.02.2019 г. Вице-спикер Заксобрания открыл в Facebook голосование за кандидатов в мэры Челябинска
- 08.02.2019 г. Челябинскому экоактивисту Василию Московцу предъявили обвинение по второму уголовному делу
- 17.12.2018 г. Василию Московцу предъявили обвинение в подстрекательстве к хулиганству
- 17.12.2018 г. Власти Челябинска о претензиях Московца на пост мэра: «попытка уйти от уголовной ответственности»
- 10.12.2018 г. Экоактивист Василий Московец заявил о намерении стать главой Челябинска