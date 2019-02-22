Экоактивист Василий Московец намерен участвовать в выборах губернатора Челябинской области

Фото с сайта gubernator74.ru

Один из кандидатов на пост главы Челябинска не исключил своего участия в губернаторских выборах.

Заявление экоактивист сделал после выступления перед конкурсной комиссией, заседание которой проходит в гордуме в пятницу, 22 февраля. Московец сказал журналистам, что если не получится пройти отбор и стать мэром Челябинска, то он будет баллотироваться в губернаторы. Поскольку самовыдвиженцам участвовать в выборах главы региона в Челябинской области нельзя, Московцу придется заручиться поддержкой одной из партий. Какой именно, экоактивист не уточнил.

Челябинские политэксперты скептически отнеслись к инициативе Василия Московца участвовать в выборах губернатора. Профессор кафедры политических наук ЧелГУ Андрей Пасс считает, что его победа в борьбе за пост главы региона маловероятна даже с учетом поддержки от какой-либо оппозиционной политической партии:

— Одного желания, даже очень горячего, явно недостаточно, чтобы составить конкуренцию действующему губернатору. Тут нужны какие-то более серьезные ресурсы.

— А если его поддержит какая-либо политическая партия?

— Я думаю, что если поддержит, это будет хороший шанс для того, чтобы заявить о себе. Но априори можно сказать, что шансы будут невысокие даже в этом случае.

Челябинский политолог Александр Подопригора заявил, что у Московца и других представителей несистемной оппозиции нет никаких шансов даже быть допущенными до процедуры выборов:

— Я уверен, что у Василия Московца, как и у целого ряда других людей, которые заявили о своих намерениях выдвигаться в губернаторы Челябинской области, нет ни малейшего шанса стать этими кандидатами. Просто потому что они не могут быть зарегистрированными из-за муниципального фильтра. Это делает все дальнейшие разговоры об их шансах и кампаниях просто бессмысленными.

— А если бы не существовало этого препятствия?

— А какой смысл говорить о том, что бы было, если этого никогда не будет? Я же все–таки политолог, а не фантазер.

Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября. О своем намерении переизбраться заявил действующий глава региона Борис Дубровский. В конце 2018 года он вступил в «Единую Россию».

Фото с сайта gubernator74.ru

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