Южноуральцам на четыре месяца прекратили начислять пеню за неуплату за электричество

22.02.2019 г. 11:16

Южноуральцам на четыре месяца прекратили начислять пеню за неуплату за электричество

«МРСК Урала» приостановила начисление пени потребителям Челябинской области.

Энергетики сделали данный шаг, чтобы предотвратить негативные последствия для жителей на период отладки новой схемы начисления платы за электричество. В пресс-службе «МРСК Урала» отметили, что в январе по техническим причинам возникла опасность двойного начисления пени. Южноуральцам пояснили, что с января повторно оплачивать ее не следует. Энергетики возобновят расчет и начисление пени в апреле. 

 

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