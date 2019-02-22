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Южноуральцам на четыре месяца прекратили начислять пеню за неуплату за электричество
22.02.2019 г. 11:16
«МРСК Урала» приостановила начисление пени потребителям Челябинской области.
Энергетики сделали данный шаг, чтобы предотвратить негативные последствия для жителей на период отладки новой схемы начисления платы за электричество. В пресс-службе «МРСК Урала» отметили, что в январе по техническим причинам возникла опасность двойного начисления пени. Южноуральцам пояснили, что с января повторно оплачивать ее не следует. Энергетики возобновят расчет и начисление пени в апреле.
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