Сумки пассажиров на железнодорожном вокзале Челябинска будут просвечивать рентгеном

Во втором квартале 2019 года начнется техническое перевооружение железнодорожного вокзала в Челябинске.

Во время работ сделают перепланировку первого этажа. В правом крыле расположится зал по продаже билетов, в левом — камеры хранения, медпункт, санитарные и душевые комнаты. Вместо застекленных кабинок установят кассы открытого типа.

Количество сидений в зале ожидания в кассовой зоне увеличится до 120. На первом этаже обустроят комнату для инвалидов. На входах в здание появятся рентгеновские установки для досмотра багажа.

Кроме того, будет произведена реконструкция трех платформ. Их поднимут до уровня входа в вагоны. Над каждой платформой установят навесы.

Работы по обновлению вокзала уже начались, сообщили в пресс-службе ЮУЖД. В начале 2019-го была внедрена система электронной очереди. Современное здание вокзала в Челябинске построили в 1965 году. В 2005-м была проведена его реконструкция.

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