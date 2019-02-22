В Челябинске предлагают в аренду элитный коттедж за 200 тыс. рублей в месяц

Фото с сайта vechrost.ru

Аналитики портала N1.RU исследовали сегмент аренды особняков в Челябинске и его окрестностях.

Эксперты выяснили, что число коттеджей, сдаваемых внаем за 50 тыс. рублей и больше, выросло за полгода втрое. Если летом 2018 года их было всего три, то сейчас — уже девять. Наиболее дорогостоящим оказался объект в Тарасовке. Дом площадью 300 кв. метров с богатым интерьером сдают за 200 тыс. рублей в месяц. В тройке лидеров также объект в Рощино за 150 тыс. рублей и загородная усадьба в СНТ «Заречный» за 120 тыс. рублей.

В пресс-службе N1.RU подчеркивают, что наем любой квартиры в Челябинске стоит не дороже 50 тыс. рублей в месяц. Рост количества сдаваемых в аренду элитных коттеджей обусловлен отсутствием спроса на такие объекты, стоимость которых сопоставима с аналогичной недвижимостью за границей.

Фото с сайта vechrost.ru

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