- 65.5401р. - 0.3167
- 74.2963р. - 0.3853
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В Челябинске предлагают в аренду элитный коттедж за 200 тыс. рублей в месяц
22.02.2019 г. 11:15
Аналитики портала N1.RU исследовали сегмент аренды особняков в Челябинске и его окрестностях.
Эксперты выяснили, что число коттеджей, сдаваемых внаем за 50 тыс. рублей и больше, выросло за полгода втрое. Если летом 2018 года их было всего три, то сейчас — уже девять. Наиболее дорогостоящим оказался объект в Тарасовке. Дом площадью 300 кв. метров с богатым интерьером сдают за 200 тыс. рублей в месяц. В тройке лидеров также объект в Рощино за 150 тыс. рублей и загородная усадьба в СНТ «Заречный» за 120 тыс. рублей.
В пресс-службе N1.RU подчеркивают, что наем любой квартиры в Челябинске стоит не дороже 50 тыс. рублей в месяц. Рост количества сдаваемых в аренду элитных коттеджей обусловлен отсутствием спроса на такие объекты, стоимость которых сопоставима с аналогичной недвижимостью за границей.
Фото с сайта vechrost.ru
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