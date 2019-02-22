- 65.5401р. - 0.3167
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Кандидат в мэры Челябинска Борис Золотаревский вызвал полицию на заседание конкурсной комиссии по выборам мэра
22.02.2019 г. 08:57
На заседании комиссии по отбору кандидатов на пост мэра произошел скандал.
Один из претендентов, координатор местного штаба Навального Борис Золотаревский вызвал в здание городской администрации полицию. По его словам, там препятствуют работе журналистов — заседание конкурсной комиссии идет за закрытыми дверями, организована трансляция с плохим качеством звука. Полицейские ненадолго приехали в мэрию, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, однако незадолго до начала выступления Золотаревского уехали, сообщает 74.ru.
Заседание конкурсной комиссии идет с 9:00. Кандидаты проходят собеседование в алфавитном порядке. Золотаревский зашел в конференц-зал после действующиего врио главы города Владимира Елистратова. Свое выступление он посвятил в основном критике существующего порядка назначения мэра Челябинска.
Всего членам конкурсной комиссии предстоит опросить 16 человек и выбрать из их числа двух и более кандидатов. Кто станет новым мэром Челябинска, определят депутаты городской думы 26 февраля.
Фото с сайта 74.ru
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