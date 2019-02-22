В Челябинске семь человек пострадали в ДТП с маршруткой, которая въехала в опору моста

Фото с сайта vk.com/chelgai74

На проспекте Ленина маршрутное такси № 123 врезалось в опору моста.

ДТП произошло в 19:12 в четверг, 21 февраля, рядом с бизнес-домом «Спиридонов». 54-летний водитель маршрутки № 123 не справился с управлением и въехал в опору моста. Затем микроавтобус изменил направление движения и столкнулся с автомобилем Kia Rio, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Фото: Нужно соблюдать ПДД! #chelgai74 #ДТП #БДД / vk.com

В результате ДТП пострадали семь человек. Шестерых пассажиров доставили в больницы с травмами головы, ушибами и переломами. Водителя маршрутного такси зажало в кабине. После деблокации его с переломами ног отправили в горбольницу № 1.

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