В Челябинске начался отбор кандидатов на пост мэра

Фото с сайта gorarh.cheladmin.ru

В челябинской гордуме открыли заседание конкурсной комиссии по назначению главы города.

Заседание началось в пятницу, 22 февраля, в 9:00. Комиссия из четырех депутатов гордумы и четырех представителей областного правительства проверит кандидатов на знание законодательства и выслушает их программу социально-экономического развития Челябинска. На выступление каждому отвели по 20 минут, претендентов представят в алфавитном порядке.

На пост мэра Челябинска претендуют 16 человек. В их числе нынешний врио главы города Владимир Елистратов, глава Ленинского района Александр Орел, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, координатор челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский, экоактивист Василий Московец. Помимо них в конкурсе принимают участие экс-мэр Трехгорного Николай Шиманович, помощник депутата ЗСО Андрей Самохвалов, юристы Георгий Невский и Никита Мирный, специалист Пенсионного фонда Дмитрий Олейник, арбитражный управляющий Ярослав Анищенко, предприниматели Татьяна Омельченко, Виктор Легенчук, Андрей Угланов, а также Найим Бабаев и Игорь Попов.

Конкурсная комиссия отберет из их числа не менее двух кандидатов. Из них депутаты гордумы на сессии во вторник, 26 февраля, выберут нового мэра Челябинска.

Фото с сайта gorarh.cheladmin.ru

Все новости за 22.02.2019 г.»