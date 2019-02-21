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В Челябинске появится центр олимпийской подготовки по хоккею
21.02.2019 г. 16:22
В Челябинске презентовали программу по подготовке хоккеистов «Красная машина».
Презентацию провели в ледовой арене «Трактор» первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и главный тренер российской сборной Илья Воробьев. Национальная программа «Красная машина» включает в себя пособие, раскрываюшее новую философию подготовки игроков, а также серию методической литературы.
После презентации программы председатель гордумы Станислав Мошаров сообщил сайту «Челябинск Сегодня», что на северо-западе рядом с ЖК «Ньютон» появится центр олимпийской подготовки по хоккею. По его словам, это проект ФХР. Построить объект с бассейном планируют к 2020 году. За основу будет взят проект ледовой арены в Екатеринбурге.
Фото с сайта pravmin74.ru
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