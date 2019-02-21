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В Челябинской области появится пчелопарк
21.02.2019 г. 15:56
Фото с сайта pixabay.com
Предприниматель из Чесменского района сообщил, что откроет пчелопарк.
Планы по созданию нового производства озвучил председатель областного союза пчеловодов Олег Коптелов. В 2019 году он намерен открыть пчелопарк на 1 тыс. семей, чтобы получать 100-150 кг меда с каждой семьи. Сейчас предприниматель заключает договоры с фермерами.
«Подбираем оборудование, чтобы снизить себестоимость продукции и поднять производительность труда. Это позволит снизить стоимость меда, но сохранить его качество, и в перспективе завоевать не только российский рынок, но и зарубежный», — сказал Олег Коптелов.
Сейчас он изучает опыт других регионов и стран по экспортным поставкам.
Фото с сайта pixabay.com
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