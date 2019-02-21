В Крыму нашли овчарку, которая шесть лет назад пропала в Челябинске

Фото с сайта gazetacrimea.ru

Собаку, которая пропала в Челябинске, обнаружили на бахчисарайском рынке.

Собаку нашли утром в ноябре 2018 года на рынке в Бахчисарае. Она была привязана к воротам. Сначала местные жители подумали, что хозяин пошел в магазин, пишет «Крымская газета». Однако к середине дня никто не забрал собаку. Пса временно приютили заводчики овчарок.

У животного обнаружили клеймо. По нему заводчики узнали, что хозяин живет в Челябинске, и связались с ним. По словам владельца, собаку по кличке Еран он купил восемь лет назад. Пес регулярно принимал участие в выставках. Шесть лет назад овчарка убежала. Как она оказалась в Крыму — неизвестно. Заводчики отправили Ерана на самолете к хозяину в Челябинск.

Фото с сайта gazetacrimea.ru

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