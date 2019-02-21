- 65.8568р. - 0.3454
- 74.6816р. - 0.1335
-
15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
-
20.02.2019 г. | 13:34Гости эфира: Малышева Анна, Горбунов Максим
Средняя стоимость летней путевки на двоих в Турцию выросла до 100 тыс. рублей
21.02.2019 г. 15:40
Сервис tutu.ru привел данные по динамике цен на туры в курортные страны.
Больше всего выросла стоимость путевок в Турцию. Если летом 2018 года за тур на двоих нужно было заплатить в среднем порядка 80 тыс. рублей, то прогноз на летний сезон 2019-го — почти 100 тыс. рублей. Ранее президент ассоциации туроператоров Челябинской области Людмила Мосина подчеркивала, что подорожание путевок в Турцию на 20% связано с переходом отельеров на расчеты в евро и ростом популярности этой страны у платежеспособных туристов из Западной Европы.
Эксперты сервиса tutu.ru отмечают, что на 20% в 2019 году выросли цены на туры в Грецию. Стоимость путевок на двоих в эту страну на летний сезон достигает 120 тыс. рублей. С турами на отечественные курорты, по данным исследования, относительно сопоставимы по стоимости только путевки в Абхазию и Болгарию.
Фото с сайта gazeta.a42.ru
- 14.02.2019 г. Цены на путевки в Турцию выросли в 2019 году на 20% из-за активности европейских туристов
- 22.01.2019 г. Челябинская область потеряла 10 позиций в рейтинге событийного потенциала регионов России
- 05.12.2018 г. «Солнечную долину» включили в десятку самых популярных горнолыжных курортов России
- 28.11.2018 г. Количество туристов, посетивших Южный Урал в 2018 году, близится к 1 млн человек
- 24.10.2018 г. В Челябинской области собираются провести всероссийский слет юных туристов