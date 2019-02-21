Средняя стоимость летней путевки на двоих в Турцию выросла до 100 тыс. рублей

Фото с сайта gazeta.a42.ru

Сервис tutu.ru привел данные по динамике цен на туры в курортные страны.

Больше всего выросла стоимость путевок в Турцию. Если летом 2018 года за тур на двоих нужно было заплатить в среднем порядка 80 тыс. рублей, то прогноз на летний сезон 2019-го — почти 100 тыс. рублей. Ранее президент ассоциации туроператоров Челябинской области Людмила Мосина подчеркивала, что подорожание путевок в Турцию на 20% связано с переходом отельеров на расчеты в евро и ростом популярности этой страны у платежеспособных туристов из Западной Европы.

Эксперты сервиса tutu.ru отмечают, что на 20% в 2019 году выросли цены на туры в Грецию. Стоимость путевок на двоих в эту страну на летний сезон достигает 120 тыс. рублей. С турами на отечественные курорты, по данным исследования, относительно сопоставимы по стоимости только путевки в Абхазию и Болгарию.

Фото с сайта gazeta.a42.ru

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