Znak.com: инициативу о допуске самовыдвиженцев на выборы губернатора Челябинской области заблокировали

Фото с сайта www.amur.info

Москва не дает принять поправки в избирательное законодательство Челябинской области.

Поправки, которые смогут дать возможность участвовать в выборах самовыдвиженцам, ЗСО рассматривает с начала декабря 2018 года. Сейчас губернатором Челябинской области может стать только член какой-либо политической партии. Как пишет Znak.com со ссылкой на собственный источник, идея допустить самовыдвиженцев на выборы исходила от политического блока правительства области. Однако администрация президента эту инициативу заблокировала, добавляет издание.

Основным кандидатом на выборах губернатора Челябинской области считается действующий глава региона Борис Дубровский. В конце 2018 года он вступил в «Единую Россию». По словам собеседника издания, первоначально Борис Дубровский рассматривал возможность участия в выборах в качестве самовыдвиженца, но из-за шатких позиций все же вступил в партию власти.

Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября 2019 года.

Фото с сайта www.amur.info

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