В Челябинскую область не пустили 2,5 тонны конфет украинской фабрики Roshen

Фото с сайта pixabay.com

Южноуральские таможенники не пропустили через границу автомобиль с санкционной продукцией украинского производителя.

Грузовик со сладостями направлялся из Казахстана в Челябинск. Его задержали в пункте пропуска «Бугристое» в Троицке. По словам водителя, он вез конфеты по просьбе знакомого и не знал, что груз является санкционным.

Всего таможенники насчитали 383 коробки с кондитерскими изделиями. Общая масса составила 2,5 тонны. Всю продукцию отправили обратно в Казахстан. Как сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления, это был первый случай ввоза санкционных украинских товаров с территории Казахстана.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 21.02.2019 г.»