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В Челябинскую область не пустили 2,5 тонны конфет украинской фабрики Roshen
21.02.2019 г. 15:22
Фото с сайта pixabay.com
Южноуральские таможенники не пропустили через границу автомобиль с санкционной продукцией украинского производителя.
Грузовик со сладостями направлялся из Казахстана в Челябинск. Его задержали в пункте пропуска «Бугристое» в Троицке. По словам водителя, он вез конфеты по просьбе знакомого и не знал, что груз является санкционным.
Всего таможенники насчитали 383 коробки с кондитерскими изделиями. Общая масса составила 2,5 тонны. Всю продукцию отправили обратно в Казахстан. Как сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления, это был первый случай ввоза санкционных украинских товаров с территории Казахстана.
Фото с сайта pixabay.com
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