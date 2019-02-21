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На Южном Урале пограничники задержали мужчину, который находился в федеральном розыске
21.02.2019 г. 14:15
Фото с сайта 74.мвд.рф
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали 36-летнего россиянина на границе с Казахстаном.
Россиянин находился в федеральном розыске с 2015 года за грабеж. Также его подозревают в изнасиловании. Мужчину задержали в среду, 20 февраля, на пункте пропуска Бугристое. Он пытался выехать в Казахстан. Россиянина передали полицейским, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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