На Южном Урале пограничники задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Фото с сайта 74.мвд.рф

Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали 36-летнего россиянина на границе с Казахстаном.

Россиянин находился в федеральном розыске с 2015 года за грабеж. Также его подозревают в изнасиловании. Мужчину задержали в среду, 20 февраля, на пункте пропуска Бугристое. Он пытался выехать в Казахстан. Россиянина передали полицейским, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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