Челябинский сотрудник ГИБДД рассказал, почему остановил движение машин ради хромой собаки

Фото: пресс-служба управления МВД по Челябинской области

Сотрудник ГИБДД Сергей Милюков, который перекрыл дорогу ради хромающей собаки, прокомментировал свой поступок.

Сергей Милюков во вторник, 19 февраля, находился на дежурстве. Инспектор составлял протокол на водителя за нарушение ПДД на улице Новороссийской в Ленинском районе. Милюков заметил собаку, которая не могла перейти дорогу из-за плотного потока машин. Тогда сотрудник ГИБДД вышел на проезжую часть, жезлом остановил движение и помог псу, который оказался хромым, перебраться на другую сторону.

Инцидент снял видеорегистратор. Позже ролик появился в соцсетях. Интернет-пользователи назвали инспектора самым добрым сотрудником ГИБДД. По словам Сергея Милюкова, о видео ему сообщили коллеги.

«Показали мне этот ролик на работе коллеги. Я просто улыбнулся, не придал этому значение. Каждый сотрудник попадает в нестандартные ситуации, но не каждый случай попадает в объектив камеры. Мне стало жалко, так как на улице города часто водители транспортных средств не замечают животных, передвигающихся по проезжей части. Решил помочь собаке, остановив транспортный поток, дать возможность беспрепятственно перейти на другую сторону проезжей части. Я не люблю хвалиться, на моем месте так поступил бы каждый гражданин», — отметил Сергей Милюков.

Инспектор добавил, что у него 13 лет жила овчарка по имени Ева. Сергей Милюков работает в органах внутренних дел с 2000 года.

Видео: пресс-служба управления МВД по Челябинской области

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