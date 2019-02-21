Две трети отслуживших южноуральцев считают, что служба в армии помогла им в карьере

Фото с сайта www.ampravda.ru

В преддверии Дня защитника Отечества компания HeadHunter выяснила, как на соискателей повлияла военная служба.

Через армию прошли почти две трети соискателей-мужчин из Челябинской области. Больше всего отслуживших — среди домашнего персонала, охранников, рабочих и в сфере транспорта и логистики. В консалтинге, образовании, а также среди бухгалтеров, маркетологов или IT-специалистов таких людей лишь около половины.

70% служивших в армии считают этот опыт так или иначе полезным для себя. 66% респондентов полагают, что это помогло им по работе. По данным HeadHunter, чаще всего армейские навыки пригождаются специалистам сферы безопасности, топ-менеджерам и госслужащим. Однако работодателей факт службы соискателя интересует нечасто — менее трети опрошенных признались, что их спрашивали про армейское прошлое.

Фото с сайта www.ampravda.ru

Все новости за 21.02.2019 г.»