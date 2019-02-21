Весной из Челябинска в Краснодар начнет летать авиакомпания «Азимут»

Фото с сайта ki-news.ru

Авиакомпания «Азимут» открывает рейс из Челябинска в южном направлении.

Перелеты по маршруту Краснодар — Челябинск и обратно начнутся с 31 марта. Из столицы Южного Урала самолет будет отправляться в понедельник и субботу, обратные рейсы назначены на пятницу и воскресенье. Информация о времени вылета и стоимости билетов на сайте авиакомпании «Азимут» пока недоступна.

Фото с сайта ki-news.ru



Все новости за 21.02.2019 г.»