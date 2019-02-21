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Весной из Челябинска в Краснодар начнет летать авиакомпания «Азимут»
21.02.2019 г. 13:18
Фото с сайта ki-news.ru
Авиакомпания «Азимут» открывает рейс из Челябинска в южном направлении.
Перелеты по маршруту Краснодар — Челябинск и обратно начнутся с 31 марта. Из столицы Южного Урала самолет будет отправляться в понедельник и субботу, обратные рейсы назначены на пятницу и воскресенье. Информация о времени вылета и стоимости билетов на сайте авиакомпании «Азимут» пока недоступна.
Фото с сайта ki-news.ru
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