Каждый четвертый челябинец считает, что мужчины должны работать больше женщин

Фото с сайта pixabay.com

Аналитики в преддверии Дня защитника Отечества спросили у челябинцев, какие профессии они считают мужскими.



Опрос провел портал Зарплата.ру. Более 60% участников исследования разделяют профессии по гендерному типу. По мнению большинства респондентов, мужскими специальностями являются грузчик, шахтер, слесарь, сантехник, столяр и плотник. Также в список попали спасатель, пилот, строитель, дальнобойщик и президент.



По статистике самая популярная рабочая сфера у мужчин — это транспорт и автобизнес. Именно в этой области они чаще всего ищут работу. По мнению 28% респондентов, мужчины должны работать больше женщин.



У 14% опрошенных мужчин возникали трудности на работе из-за пола. Женщины попадали в такие ситуации чаще — треть челябинок сталкивались с проблемами в карьере по этой причине.

Фото с сайта pixabay.com

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