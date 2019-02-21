Автомобиль Toyota Camry бывшего мэра Копейска продали в счет штрафа за взятку

Фото с сайта akgo74.ru

Судебные приставы продали за полмиллиона рублей автомобиль бывшего мэра Копейска, осужденного за коррупцию.



Приговор экс-чиновнику Вячеславу Истомину вынесли в июне 2017 года. За получение взятки ему дали 4,5 года колонии строгого режима. Кроме того, на Истомина наложили штраф в размере 5 млн рублей.



В июне 2018 года суд разрешил бывшему мэру погашать штраф в рассрочку на пять лет. С августа по февраль он выплатил 500 тыс. рублей. Приставы продали с торгов принадлежавшую Истомину Toyota Camry за 480 тыс. рублей. Сейчас им предстоит реализовать мотовездеход, который оценили примерно в 200 тыс. рублей, сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.

Фото с сайта akgo74.ru

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