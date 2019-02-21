Челябинск
- 65.8568р. - 0.3454
- 74.6816р. - 0.1335
Разворот
-
15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Разбор полетов
-
20.02.2019 г. | 13:34Гости эфира: Малышева Анна, Горбунов Максим
Автомобиль Toyota Camry бывшего мэра Копейска продали в счет штрафа за взятку
21.02.2019 г. 12:33
Фото с сайта akgo74.ru
Судебные приставы продали за полмиллиона рублей автомобиль бывшего мэра Копейска, осужденного за коррупцию.
Приговор экс-чиновнику Вячеславу Истомину вынесли в июне 2017 года. За получение взятки ему дали 4,5 года колонии строгого режима. Кроме того, на Истомина наложили штраф в размере 5 млн рублей.
В июне 2018 года суд разрешил бывшему мэру погашать штраф в рассрочку на пять лет. С августа по февраль он выплатил 500 тыс. рублей. Приставы продали с торгов принадлежавшую Истомину Toyota Camry за 480 тыс. рублей. Сейчас им предстоит реализовать мотовездеход, который оценили примерно в 200 тыс. рублей, сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.
Фото с сайта akgo74.ru
Новости на эту тему
- 19.02.2019 г. Znak.com: глава Копейска Владимир Можин в марте уйдет в отставку
- 19.02.2019 г. Жителей Копейска напугало задымление в ИК-6
- 15.02.2019 г. На тушение пожаров в заброшенных шахтах в Копейске уйдет от двух недель до месяца
- 14.02.2019 г. В Копейске из-за пожаров в шахтовых выработках ввели режим ЧС
- 08.02.2019 г. На «Копейский хлебокомбинат» завели административное дело за долги по зарплате