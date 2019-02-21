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Дубровский: «Оцениваем проект ГОКа под Миассом как востребованный для региона»
21.02.2019 г. 10:45
Фото с сайта gubernator74.ru
Губернатор Борис Дубровский прокомментировал проект Круглогорского ГОКа.
Дубровский отметил, что правительство области и инициаторы проекта соглашений пока не заключали. «При этом отметим, что оцениваем этот проект как востребованный для региона. У компании есть лицензия на право пользования недрами, в настоящий момент ведется геологоразведка. Только после ее завершения можно будет говорить о том, будет ли реализовываться проект и какого масштаба», — резюмировал губернатор.
Круглогорский ГОК планируют построить в районе поселка Нижний Атлян. Соглашение с инвестором власти Миасса подписали в ноябре 2018 года. Местные жители выступают против строительства комбината.
Фото с сайта gubernator74.ru
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