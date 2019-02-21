- 65.8568р. - 0.3454
- 74.6816р. - 0.1335
-
15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
-
20.02.2019 г. | 13:34Гости эфира: Малышева Анна, Горбунов Максим
В Челябинске проверят качество сливочного масла
21.02.2019 г. 11:43
«Народный контроль» проверит на предмет фальсификации сливочное масло, которое продают в челябинских магазинах.
Образцы масла 15 марок уложили в отдельные пакеты, опломбировали и отправили в лаборатории. Там их исследуют на наличие растительных жиров. Стоимость упаковки масла в Челябинске варьируется от 50 до 130 рублей.
Как сообщили в пресс-службе регионального отделения движения «Народный контроль», к проверке привлекли независимую лабораторию. Ее сотрудники исследуют кислотно-жировой состав продукции, чтобы определить, если ли в составе пальмовое масло.
Также в лаборатории изучат микробиологическую флору образцов, указывающую на антисанитарные условия производства. Если будут обнаружены нарушения, результаты исследования направят в Роспотребнадзор.
Фото с сайта pixabay.com
- 16.11.2018 г. В Челябинскую область запретили ввозить 14,5 тонны масла и спреда, которые растаяли по дороге
- 24.05.2018 г. Производителя «Сулимовского» сливочного масла уличили в фальсификации продукции
- 19.04.2017 г. В Челябинской области уничтожили 20 тонн украинского сливочного масла
- 01.02.2017 г. В Челябинской области производили масло, порождающее нервные расстройства
- 23.01.2017 г. Почти тонну некачественного сливочного масла из Челябинской области уничтожили в Приамурье