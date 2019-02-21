В Челябинске проверят качество сливочного масла

Фото с сайта pixabay.com

«Народный контроль» проверит на предмет фальсификации сливочное масло, которое продают в челябинских магазинах.



Образцы масла 15 марок уложили в отдельные пакеты, опломбировали и отправили в лаборатории. Там их исследуют на наличие растительных жиров. Стоимость упаковки масла в Челябинске варьируется от 50 до 130 рублей.



Как сообщили в пресс-службе регионального отделения движения «Народный контроль», к проверке привлекли независимую лабораторию. Ее сотрудники исследуют кислотно-жировой состав продукции, чтобы определить, если ли в составе пальмовое масло.



Также в лаборатории изучат микробиологическую флору образцов, указывающую на антисанитарные условия производства. Если будут обнаружены нарушения, результаты исследования направят в Роспотребнадзор.

Фото с сайта pixabay.com

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