Власти Златоуста не согласовали митинг против строительства кремниевого завода

Фото с сайта www.zlatoust74.ru

В Златоусте администрация отказала местным экоактивистам в проведении митинга.



Акцию протеста движение «Златоуст без яда» намеревалось провести 2 марта. В качестве места проведения запросили площадку у Вечного огня. В ответ на заявку в администрации Златоуста написали, что эта локация не входит в утвержденный перечень мест для общественных собраний. Однако взамен никакой площадки власти не предложили.



Экоактивисты намерены выступить против строительства завода по производству технического кремния. По их мнению, предприятие на берегу реки Ай будет наносить ущерб окружающей среде. «Администрация Златоуста продавливает интересы заезжих элит и хочет отравить ядовитым химическим производством наш город, вопреки тезисам Президента, посвященным экологии в Челябинске», — пишут общественники в своей группе во «ВКонтакте».



Депутат Заксобрания области Ольга Мухометьярова в беседе с корреспондентом «Челябинского эха» подчеркнула, что этот завод не нужен Златоусту по двум причинам. Во-первых, из-за сложной экологической ситуации в городе, а во-вторых — из-за нерентабельности самого производства.



«Сегодня в Златоусте нет людей, которые не имеют отношения к этой истории. Давайте честно говорить, что в Златоусте высокая смертность и низкий уровень медобслуживания. В этих социальных условиях какая-то промышленная нагрузка на людей недопустима. Плюс ко всему, надо понимать, что данный этап производства технического кремния во всем мире дотационный. Нужны большие мощности электроэнергии, плюс стоимость древесины, угля, рабочая сила — и получается, что технический этап нерентабелен. Кремниевый завод — не то производство, которое нужно Златоусту», — пояснила Ольга Мухометьярова.



Ранее мэр Златоуста Вячеслав Жилин в ответ на протест против строительства завода пообещал рассмотреть опыт работы аналогичного предприятия в Караганде. Ольга Мухометьярова заметила, что завод в Казахстане обанкротился спустя пару лет после открытия, и государство его национализировало. В России подобное невозможно по закону.



В Златоусте продолжается сбор подписей против появления предприятия в городе. Местные жители пишут обращения в органы власти, в том числе президенту. Протест против кремниевого завода будет включать не только публичные акции, но и депутатские встречи с населением и представителями других предприятий Златоуста, добавила Ольга Мухометьярова.

Источник: Златоуст без ЯДА! / vk.com

Фото с сайта www.zlatoust74.ru

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