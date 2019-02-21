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Прокуратура подала в суд на Заксобрание с требованием лишить мандата депутата Николая Янова
21.02.2019 г. 10:09
Прокуратура Челябинской области требует прекратить полномочия депутата ЗСО из-за сокрытия доходов.
Надзорное ведомство установило, что Николай Янов владеет бизнесом на территории Чехии и счетами в зарубежных банках. Еще летом 2018 года появилась информация, что у депутата и его дочери нашли 90 млн евро в Чехословацком торговом банке. В декларации о доходах Николай Янов эти средства не указал.
Прокурор Челябинской области Виталий Лопин подал на Заксобрание в суд. Надзорное ведомство требует от регионального парламента досрочно лишить Николая Янова мандата за коррупционные правонарушения. Иск рассмотрит Центральный райсуд Челябинска.
68-летний Николай Янов возглавляет строительную компанию «Артель-С». Он стал депутатом Заксобрания от партии «Единая Россия» в 2015 году.
Фото с сайта zs74.ru
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