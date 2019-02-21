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В Москве задержали бывшего омбудсмена Челябинской области Алексея Севастьянова
21.02.2019 г. 08:36
Бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области области Алексея Севастьянова задержали по подозрению в покушении на мошенничество.
Алексея Севастьянова задержали в Москве в среду, 20 февраля. Как рассказал руководитель адвокатского бюро «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов, во время допроса экс-омбудсмену стало плохо, приезжала скорая помощь. По предварительным данным, Севастьянова задержали по подозрению в покушении на мошенничество в сфере агробизнеса.
В четверг ночью его доставили в Челябинск. Об этом сообщила на своей странице в Facebook правозащитница Валерия Приходкина. По ее словам, экс-омбудсмена сопровождали двое людей в штатском. Севастьянов занимал пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области с 2010 по 2015 год.
Фото с сайта gubernator74.ru
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