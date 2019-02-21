Сносить ледовый городок на площади Революции начнут 25 февраля

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске определились с датой демонтажа ледового городка.

Работы начнутся в следующий понедельник, 25 февраля. Разбирать ледовые горки и скульптуры будут в течение десяти дней. Таким образом, площадь Революции очистят к 8 марта.

Ледовый городок простоял в центре Челябинска ровно два месяца — с 24 декабря. Его оформление посвятили Году театра, которым ранее объявили 2019-й.

Фото с сайта cheladmin.ru

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