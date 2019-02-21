Челябинск
- 65.8568р. - 0.3454
- 74.6816р. - 0.1335
Разворот
-
15.02.2019 г. | 14:32Гости эфира: Колосовский Сергей
Разбор полетов
-
20.02.2019 г. | 13:34Гости эфира: Малышева Анна, Горбунов Максим
Сносить ледовый городок на площади Революции начнут 25 февраля
21.02.2019 г. 08:29
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске определились с датой демонтажа ледового городка.
Работы начнутся в следующий понедельник, 25 февраля. Разбирать ледовые горки и скульптуры будут в течение десяти дней. Таким образом, площадь Революции очистят к 8 марта.
Ледовый городок простоял в центре Челябинска ровно два месяца — с 24 декабря. Его оформление посвятили Году театра, которым ранее объявили 2019-й.
Фото с сайта cheladmin.ru
Новости на эту тему
- 05.02.2019 г. В Сатке бывший чиновник получил условный срок за смерть мальчика после падения в ледовом городке
- 24.12.2018 г. В Копейске жители поселка собрали 87 тыс. рублей на строительство ледового городка
- 24.12.2018 г. В центре Челябинска в понедельник откроют ледовый городок
- 05.12.2018 г. На площади Революции устанавливают новогоднюю елку
- 03.12.2018 г. Строительством ледового городка на площади Революции займется компания из Екатеринбурга