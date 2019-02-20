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Борис Дубровский обрадовался словам Путина про принятие закона о квотировании выбросов
20.02.2019 г. 15:57
Губернатор Челябинской области прокомментировал поручение президента Госдуме принять закон о квотировании выбросов в весеннюю сессию.
Борис Дубровский назвал законопроект «самым долгожданным в Челябинской области». «Мы лоббировали его принятие с 2016 года, разработали его проект, отдельные разделы которого должны быть учтены в финальной версии», — отметил губернатор. Также глава региона подчеркнул, что Челябинская область готова стать пилотной территорией, где будут отрабатывать квотирование выбросов предприятий.
Поручение рассмотреть и принять законопроект о квотах загрязнения дал Госдуме Владимир Путин. Это произошло в ходе его послания Федеральному Собранию в среду, 20 февраля. Президент пояснил, что строгие природоохранные стандарты помогут вывести промышленные регионы из состояния экологического бедствия.
Фото с сайта gubernator74.ru
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